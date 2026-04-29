Sprzedaż mieszkań - rok 2025 wcale nie taki zły?

Ile lokali co roku sprzedaje się w Polsce? Na to pytanie można odpowiedzieć między innymi dzięki danym GUS. Trzeba jednak na nie stosunkowo długo czekać, ponieważ Główny Urząd Statystyczny poświęca sporo czasu na opracowanie i zebranie danych z lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości. Pamiętajmy jednak, że dane transakcyjne posiadają również notariusze. To od nich Ministerstwo Sprawiedliwości co roku dowiaduje się, ile zawarto umów w formie aktu notarialnego (dotyczących m.in. sprzedaży nieruchomości). Najnowsze takie informacje zebrane od notariuszy, Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało niedawno. Wspomnianym statystykom przygląda się Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości (LeszekMarkiewicz.pl).

Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości na temat liczby aktów notarialnych, nie pokazują nam rocznej wartości obrotu dotyczącego między innymi mieszkań. Mimo tego, dane zaczerpnięte od notariuszy są ciekawe.

Informacje resortu sprawiedliwości wskazują, że w 2025 r. liczba aktów notarialnych potwierdzających przeniesienie własności lokali zbliżyła się do 220 000. Mowa zatem o wyniku podobnym jak rok wcześniej.

Interesująco przedstawiają się również statystyki na temat liczby umów sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. W tym przypadku także nie odnotowano znaczących zmian względem roku 2024. Skala obrotu spółdzielczymi prawami może jednak zaskakiwać.

Poniżej Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości prezentuje więcej danych oraz wniosków na temat ubiegłorocznej liczby aktów notarialnych dotyczących lokali.

Dane o lokalach bez dużych zmian, ale z kilkoma uwagami

Wydaje się, że w pierwszej kolejności warto zaprezentować dane o liczbie aktów notarialnych, które dokumentowały sprzedaż lokali. Taka liczba umów zawieranych u notariusza, w ostatnich latach przedstawiała się następująco:

2013 r. - 168 183 akty notarialne

2014 r. - 162 511 aktów notarialnych

2015 r. - 165 597 aktów notarialnych

2016 r. - 178 247 aktów notarialnych

2017 r. - 189 530 aktów notarialnych

2018 r. - 209 997 aktów notarialnych

2019 r. - 218 553 akty notarialne

2020 r. - 209 335 aktów notarialnych

2021 r. - 257 274 akty notarialne

2022 r. - 208 089 aktów notarialnych

2023 r. - 212 004 akty notarialne

2024 r. - 219 968 aktów notarialnych

2025 r. - 218 680 aktów notarialnych

Pamiętajmy, że powyższe statystyki dotyczą sprzedaży wszystkich lokali - zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Dane GUS z 2024 r. wskazują natomiast, że lokale użytkowe stanowiły ok. 12% liczbowego obrotu wszystkimi lokalami. Można sądzić, iż ubiegłoroczny wynik przedstawiał się podobnie. Kolejna ważna uwaga ma związek z rodzajem sprzedających. Informacje prezentowane wyżej obejmują bowiem zarówno prywatnych sprzedających, jak i firmy, Skarb Państwa oraz samorządy. „Jeżeli chodzi o Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, to tacy państwowi sprzedawcy podpisali w 2025 roku 11 264 umowy sprzedaży lokali” - informuje Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości (LeszekMarkiewicz.pl).

Czy u deweloperów ze sprzedażą było gorzej niż wcześniej?

Warto mieć również na uwadze fakt, że powyższe statystyki (np. 218 680 aktów notarialnych z 2025 r.) obejmują używane lokale oraz lokale deweloperskie. Przeniesienie własności lokali deweloperskich wykazywane jako sprzedaż w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości, następuje jednak dopiero po zakończeniu ich budowy. „Tytułem uzupełnienia dodajmy zatem, że w 2025 r. liczba nowych umów deweloperskich dotyczących mieszkań w budowie (79 257) niewiele różniła się od wyniku notowanego rok wcześniej (82 448)” - mówi Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości (LeszekMarkiewicz.pl).

Liczba nowych umów deweloperskich z minionego roku jednocześnie znacznie ustępowała rekordowi z 2021 r. (137 028), a także była mniejsza od wyniku z 2023 r. (89 650). Na podstawie statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości nie wywnioskujemy natomiast, ile mieszkań deweloperzy sprzedali w 2025 roku jako gotowe lokale (bez wcześniejszego zawierania umowy deweloperskiej). „W największych miastach takie transakcje stanowiły zapewne mniejszość obrotu na rynku pierwotnym” - dodaje Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości (LeszekMarkiewicz.pl).

Spółdzielcze prawa do lokali: nie lekceważmy tego rynku

Jeżeli mówimy o transakcjach lokalowych, to nie sposób pominąć również sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do mieszkań. Tym bardziej, że dane Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdzają wciąż stosunkowo duży rozmiar tego rynku. Mianowicie, liczba aktów notarialnych, które dotyczyły sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do „M” w ostatnich latach zmieniała się następująco:

2013 r. - 45 101 aktów notarialnych

2014 r. - 42 496 aktów notarialnych

2015 r. - 43 789 aktów notarialnych

2016 r. - 45 255 aktów notarialnych

2017 r. - 46 757 aktów notarialnych

2018 r. - 48 918 aktów notarialnych

2019 r. - 50 866 aktów notarialnych

2020 r. - 43 253 akty notarialne

2021 r. - 51 469 aktów notarialnych

2022 r. - 39 896 aktów notarialnych

2023 r. - 41 486 aktów notarialnych

2024 r. - 42 684 akty notarialne

2025 r. - 42 895 aktów notarialnych

Powyższe dane Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że obrót spółdzielczymi własnościowymi prawami do mieszkań w ostatnich latach kształtował się na stabilnym poziomie. Mówimy o liczbie sprzedawanych praw spółdzielczych, ponieważ ich łączna wartość z 2025 r. na pewno była wyraźnie większa niż chociażby dziesięć lat wcześniej. „Z całą pewnością rynku praw spółdzielczych nie należy lekceważyć. Nie można go również traktować jako margines - zwłaszcza w miastach takich jak np. Warszawa” - podsumowuje Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości (LeszekMarkiewicz.pl).

Źródło: Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości (LeszekMarkiewicz.pl)